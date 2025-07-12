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Директор строительных фирм арестован за мошенничество на 100 млн

Московский районный суд принял решение о заключении под стражу руководителя двух строительных компаний.

Прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста.

Фигурантом дела стал мужчина 1992 года рождения, который возглавлял ООО «Сфера для жизни» и ООО «Строитель». По данным следствия, он использовал своё служебное положение для хищения денежных средств.

Схема мошенничества заключалась в следующем: руководитель заключал договоры подряда на выполнение строительно-монтажных и отделочных работ на земельных участках. После получения денег от заказчиков он не выполнял взятые на себя обязательства и не возвращал средства.

Общий ущерб от действий злоумышленника превысил 100 миллионов рублей. Суд принял решение о заключении обвиняемого под стражу на два месяца.