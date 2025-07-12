Названа странная причина июньской авиакатастрофы в Индии

Месяц назад в Индии разбился самолет авиакомпании Air India. По предварительным заключениям, причиной тому стал отказ подачи топлива в оба двигателя. Каким образом произошло отключение, эксперты пока не дали ответа.
В кабине пилотов возникла неразбериха сразу после взлета. Они понимали, почему отключились выключатели подачи топлива. Тогда один спросил другого, зачем тот отключил их. Однако в ответ услышал, что этого не делал, следует из записи их разговоров в полете.
На основе полученных данных специалисты допускают, что авиакатастрофа могла произойти и по вине одного из пилотов. После крушения сохранился только один черный ящик.
На борту самолета находилось 242 человека вместе с членами экипажа. Удалось выжить только одному пассажиру. Но общее число погибших составляет 275 человек. Остальные жертвы — студенты медицинского колледжа, а общежитие которых и рухнуло воздушное судно.
Ранее «МК» писал, что единственный выживший в авиакатастрофе самолета «Боинг 787 Дримлайнер» компании Air India помог донести гроб с телом своего брата, заваленный цветами, до крематория в прибрежном городе Диу на западе Индии, спустя несколько дней после того, как лайнер рухнул на землю вскоре после взлета.