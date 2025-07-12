Жесткое ДТП произошло в районе Домодедово: жертвами столкновения фуры и пассажирского автобуса стали 11 человек

В России, между тем, предложили усовершенствовать механизмы, определяющие допуск пожилых людей к вождению. Отмечается, что водители в возрасте от 60 лет часто становятся инициаторами ДТП. Например, в период с 2017 по 2024 год, число дорожно-транспортных происшествий, которые случились по вине лиц старшего поколения, возросло на 25 процентов. В России планируют провести адаптацию пенсионеров к безопасному вождению.