Жесткое ДТП произошло в районе Домодедово: жертвами столкновения фуры и пассажирского автобуса стали 11 человек

В Подмосковье вечером 11 июля случилось смертельное ДТП. Столкнулись фура и рейсовый автобус. Жертвами аварии стали 11 человек. О трагедии сообщили в ГУ МВД Московской области.
Столкновение, по имеющимся данным, произошло вблизи Домодедово, на 37 километре трассы М4 «Дон». Известно, что как минимум один человек погиб. Еще десять пассажиров пострадали.
Отмечается, что кузов участвовавшей в аварии фуры оказался разорван. Повреждения также получил и пассажирский автобус. Транспортное средство перевозило людей из Каширы в Москву.
По предварительной версии, фура остановилась на проезжей части из-за неисправности. В том же месте передвигался автобус, совершивший попутное столкновение с грузовым автомобилем. Такой информацией обладают сотрудники полиции Подмосковья.
В настоящий момент на месте ЧП работают спасатели, врачи и сотрудники ГИБДД.
ДТП с летальным исходом 11 июля также зафиксировали в Ленинградской области. На 16-м километре шоссе Саперное — Мельниково — Кузнечное в Приозерском районе столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Известно, что один из водителей потерял управление. В результате скончался человек, находящийся за рулем легкового автомобиля. Потерял управление, по уточнению ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, водитель грузовика. Его личность устанавливают.
В России, между тем, предложили усовершенствовать механизмы, определяющие допуск пожилых людей к вождению. Отмечается, что водители в возрасте от 60 лет часто становятся инициаторами ДТП. Например, в период с 2017 по 2024 год, число дорожно-транспортных происшествий, которые случились по вине лиц старшего поколения, возросло на 25 процентов. В России планируют провести адаптацию пенсионеров к безопасному вождению.
Тем временем, 11 июля ДТП также произошло в Ярославской области. Как отмечается, 61-летний водитель при повороте на нерегулируемом перекрестке не пропустил легковой автомобиль. В результате произошло столкновение. Одна из легковых машин вылетела в кювет. Водитель автомобиля скончался на месте. Еще два пассажира получили ранения. Их доставили в больницу. Пострадавшими стали двое детей.