Частное поместье американского актёра Джорджа Клуни загорелось во Франции

Ранее советская актриса Людмила Суворкина погибла при пожаре в Москве. В столице на улице Лесной в шестиэтажном доме произошло возгорание, после тушения которого было обнаружено тело 74-летней актрисы. Соседи рассказали, что Суворкина жила одна в трёхкомнатной квартире и вела антисоциальный образ жизни.