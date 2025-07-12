Частное поместье американского актёра Джорджа Клуни загорелось во Франции

«В пятницу, 11 июля, произошёл пожар в поместье американского актёра Джорджа Клуни в (коммуне. — Прим. Life.ru) Бриньоль», — передаёт канал.
По предварительным данным, источником возгорания стала парковая зона с солнечными батареями, расположенная на территории поместья. Пламя распространилось на площади около 300 квадратных метров.
Оперативные действия пожарных позволили в кратчайшие сроки локализовать и потушить пожар. Подробности о причинах возгорания и ущербе устанавливаются.
Ранее советская актриса Людмила Суворкина погибла при пожаре в Москве. В столице на улице Лесной в шестиэтажном доме произошло возгорание, после тушения которого было обнаружено тело 74-летней актрисы. Соседи рассказали, что Суворкина жила одна в трёхкомнатной квартире и вела антисоциальный образ жизни.