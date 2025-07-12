Кроссовер наехал на пешеходов в Москве: что известно о состоянии пострадавших в аварии на Бережковской набережной

На Бережковской набережной в Москве кроссовер сбил пешеходов, переходивших дорогу. Пострадали пять человек, среди них двое детей 8 и 10 лет. На место аварии оперативно прибыли бригады скорой помощи. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь, уточняется тяжесть полученных травм.
По данным медицинских служб, двоих детей доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии — Клинику доктора Рошаля. Троих взрослых направили в Городскую клиническую больницу № 67, Боткинскую больницу и Первую градскую больницу. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие, включая детей, — в состоянии средней тяжести. Медики делают все возможное для спасения и восстановления пострадавших.
Авария произошла вечером в пятницу, 11 июля. Как сообщили в Департаменте транспорта Москвы, автомобиль на высокой скорости врезался в группу пешеходов. Движение на участке Бережковской набережной, где произошел инцидент, оказалось затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции приступили к выяснению всех деталей происшествия.
По информации правоохранительных органов, водитель кроссовера проехал перекресток на красный сигнал светофора, что и стало причиной трагедии. После наезда на пешеходов автомобиль покинул место происшествия. Следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве начали доследственную проверку. Прокуратура Западного административного округа взяла расследование под особый контроль.
Сотрудники полиции оперативно организовали поиск машины и ее водителя. В ходе оперативно-разыскных мероприятий автомобиль, совершивший наезд, был обнаружен.
«Сотрудниками московской полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено местонахождение автомобиля, водитель которого допустил наезд на пешеходов на Бережковской набережной», — уточнили в правоохранительных органах.
Все лица, находившиеся в машине в момент аварии, задержаны. В Главном управлении МВД России по Москве уточнили, что подозреваемые доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, чтобы восстановить полную картину инцидента.