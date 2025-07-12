Кроссовер наехал на пешеходов в Москве: что известно о состоянии пострадавших в аварии на Бережковской набережной

По данным медицинских служб, двоих детей доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии — Клинику доктора Рошаля. Троих взрослых направили в Городскую клиническую больницу № 67, Боткинскую больницу и Первую градскую больницу. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие, включая детей, — в состоянии средней тяжести. Медики делают все возможное для спасения и восстановления пострадавших.