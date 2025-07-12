Прокуратура опубликовала фото машины, сбившей людей на Бережковской набережной

Напомним, в Москве водитель сбил людей на пешеходном переходе на Бережковской набережной. Транспортное средство проехало на запрещающий сигнал светофора и скрылось с места ДТП. В результате происшествия пострадали пять человек. Двое взрослых находятся в тяжёлом состоянии, другие пострадавшие, включая детей, — в состоянии средней тяжести. Виновник ДТП был задержан.