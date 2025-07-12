В Москве и области за один вечер случилась серия кошмарных ДТП: кадры с мест событий

Пострадавших доставляли машинами скорой помощи и вертолетами.
В пятницу, 11 июля, Москву и Подмосковье поразила серия ДТП. В столице электрокар наехал на толпу людей и попытался скрыться. В Домодедово автобус влетел в грузовик, а на трассе в Орехово-Зуевском округе в аварии погиб маленький ребенок. URA.RU собрало все известное о происшествиях и кадры с мест событий.
Электрокар влетел в толпу, есть пострадавшие.
Вечером 11 июля на Бережковской набережной в Москве водитель люксового китайского автомобиля HiPhi Z совершил наезд на пешеходов. В результате ДТП пострадали пять человек, включая двоих детей. Виновник происшествия покинул место ДТП.
Скрывшийся с места ДТП автомобиль удалось оперативно установить Фото: прокуратуры Москвы, t.me/moscowproc/7062
Позднее выяснилось, что машина проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора. Электрокар удалось остановить во Втором Сетуньском проезде. В салоне находились 24-летний мужчина и женщина 1988 года рождения, пояснили в столичной прокуратуре. По сведениям РИА Новости, водитель признал вину. На момент ДТП он был нетрезв.
В Департаменте здравоохранения Москвы прокомментировали, что в настоящий момент двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, еще трое пострадавших, среди которых дети, получили травмы средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Расследование инцидента находится на контроле в прокуратуре Западного административного округа.
Виновник аварии — мужчина 1995 года рождения. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть человека.