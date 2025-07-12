В Москве и области за один вечер случилась серия кошмарных ДТП: кадры с мест событий

В пятницу, 11 июля, Москву и Подмосковье поразила серия ДТП. В столице электрокар наехал на толпу людей и попытался скрыться. В Домодедово автобус влетел в грузовик, а на трассе в Орехово-Зуевском округе в аварии погиб маленький ребенок. URA.RU собрало все известное о происшествиях и кадры с мест событий.