Предполагаемый виновник ДТП в Москве признал вину

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Мужчина, предположительно, сбивший на машине людей на набережной в Москве, признал вину в аварии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«Предполагаемый водитель признал вину в ДТП», — сказал собеседник агентства, добавив, что устанавливаются все детали произошедшего.
Столичный департамент транспорта сообщал, что на Бережковской набережной, 1, легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов. Движение было затруднено. Пострадали, предварительно, пять человек, включая двух детей, двое из пострадавших взрослых находятся в тяжелом состоянии. Прокуратура Москвы сообщала, что сбивший пешеходов водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места аварии. В столичном ГУМВД рассказали РИА Новости, что полиция нашла машину, водитель которой сбил людей на Бережковской набережной в Москве, находившиеся в авто задержаны. Как сообщали в столичном ГСУ СК РФ, была организована доследственная проверка. Также в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что предварительно, водитель — студент 2001 года рождения.