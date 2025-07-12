Армия России выбила ВСУ из важнейшего пункта под Сумами

Бои за Юнаковку начались еще в конце июня 2025 года, когда российские войска заняли позиции в лесополосах вокруг населенного пункта и подготовили плацдарм для дальнейшего наступления. Тогда же сообщалось о создании буферной зоны, которая ограничила возможности украинских сил использовать прежние маршруты снабжения и выхода к границе с Курской областью России. С тех пор ситуация в районе остается напряженной, а продвижение российских войск продолжается.