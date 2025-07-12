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Армия России выбила ВСУ из важнейшего пункта под Сумами

Российские войска взяли под контроль часть позиций в районе села Юнаковка Сумской области, в результате чего этот населенный пункт оказался в серой зоне. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

ВС РФ вынудило отступить солдат ВСУ (архивное фото).

Российские войска взяли под контроль часть позиций в районе села Юнаковка Сумской области, в результате чего этот населенный пункт оказался в серой зоне. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Населенный пункт Юнаковка, по сути, уже находится в так называемой серой зоне. Российские войска вынудили украинских боевиков покинуть некоторые позиции», — передает слова Марочко ТАСС.

Село Юнаковка расположено в западной части Сумской области, вблизи государственной границы России и Украины. Ранее регион неоднократно подвергался обстрелам и атакам, а ситуация на линии соприкосновения остается напряженной.

Бои за Юнаковку начались еще в конце июня 2025 года, когда российские войска заняли позиции в лесополосах вокруг населенного пункта и подготовили плацдарм для дальнейшего наступления. Тогда же сообщалось о создании буферной зоны, которая ограничила возможности украинских сил использовать прежние маршруты снабжения и выхода к границе с Курской областью России. С тех пор ситуация в районе остается напряженной, а продвижение российских войск продолжается.