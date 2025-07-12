Прокуратура опубликовала фото авто, сбившего людей на набережной в Москве

Прокуратура опубликовала фото найденной машины марки «HIPhi Z», которую нашли во 2-м Сетуньском проезде. В автомобиле в момент аварии были мужчина 2001 года рождения и женщина 1988 года рождения. Предварительно, за рулем мог быть студент 23 лет, отметили правоохранители.