Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк также прокомментировал трагедию. Он сообщил, что поддерживает постоянную связь с Владимиром Сальдо и следит за ситуацией. Басюк подтвердил, что пятиэтажный дом разрушен в результате удара двух авиабомб, и под завалами остаются люди. Он отметил высокий риск новых атак со стороны украинских сил, что затрудняет спасательные операции. Басюк заверил, что власти сделают все возможное, чтобы поддержать пострадавших и не оставить их один на один с бедой. По его словам, эта трагедия подтверждает необходимость создания буферной зоны, о которой ранее говорил президент России Владимир Путин.