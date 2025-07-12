11 июля украинские вооруженные силы нанесли авиаудар по жилому дому в городе Алешки Херсонской области. Пятиэтажное здание оказалось почти полностью разрушено из-за попадания двух авиационных бомб. Глава региона Владимир Сальдо назвал действия украинской стороны жестокими и бесчеловечными.
По словам Сальдо, в результате удара дом практически уничтожен, а под обломками остаются люди. Точное число пострадавших пока уточняется, так как спасательные работы осложнены из-за активности украинских дронов, которые, предположительно, следят за районом и могут наносить дополнительные удары.
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич охарактеризовал случившееся как типичный метод действий противника. Он отметил, что удар по жилому дому в вечернее время пятницы — это целенаправленная атака на мирных жителей.
Кастюкевич подчеркнул, что украинская сторона препятствует спасательным работам, используя дроны для преследования медиков и коммунальных служб. Также он указал на систематические атаки на больницы и школы, обвиняя Украину и ее сторонников в поддержке геноцида населения региона. Сенатор заявил, что диалог с такими противниками невозможен, и призвал к созданию широкой буферной зоны для защиты жителей. Кроме того, он выразил готовность оказать всю возможную помощь пострадавшим.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк также прокомментировал трагедию. Он сообщил, что поддерживает постоянную связь с Владимиром Сальдо и следит за ситуацией. Басюк подтвердил, что пятиэтажный дом разрушен в результате удара двух авиабомб, и под завалами остаются люди. Он отметил высокий риск новых атак со стороны украинских сил, что затрудняет спасательные операции. Басюк заверил, что власти сделают все возможное, чтобы поддержать пострадавших и не оставить их один на один с бедой. По его словам, эта трагедия подтверждает необходимость создания буферной зоны, о которой ранее говорил президент России Владимир Путин.
Спасательные работы в Алешках продолжаются, несмотря на угрозу новых ударов. Власти региона координируют действия для помощи пострадавшим и ликвидации последствий атаки. Ситуация остается напряженной, так как украинские дроны продолжают угрожать безопасности спасателей и местных жителей.