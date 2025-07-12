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РИА Новости: Водитель сбившего пешеходов в Москве кроссовера был нетрезв

Злоумышленником, наехавшим на людей на набережной в Москве, может быть 23-летний студент.

Правоохранители расследуют инцидент с наехавшим на людей кроссовером на набережной в Москве. По предварительным данным, водитель мог быть нетрезв. Об этом сообщили в правоохранительных органах, цитирует РИА Новости.

Кроме того, следствие выяснило, что предполагаемому водителю 23 года, он студент. Полиция продолжает выяснять, кто из задержанных причастен к инциденту. Отмечается, что в результате ДТП пострадали пять человек. Среди них числится двое детей. Об этом рассказали в местном Департаменте здравоохранения.