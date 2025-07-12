РИА Новости: Водитель сбившего пешеходов в Москве кроссовера был нетрезв

Кроме того, следствие выяснило, что предполагаемому водителю 23 года, он студент. Полиция продолжает выяснять, кто из задержанных причастен к инциденту. Отмечается, что в результате ДТП пострадали пять человек. Среди них числится двое детей. Об этом рассказали в местном Департаменте здравоохранения.