Вскрылась жуткая деталь о влетевшем в толпу с детьми в Москве студенте

Водитель на момент совершения ДТП был нетрезв (архивное фото).
Сидевший за рулем элитной иномарки студент был пьян, когда машина влетела в толпу с детьми на набережной в Москве. Об этом сообщают правоохранительные органы.
«Мужчина, предположительно, сбивший на машине людей на набережной в Москве, признал вину в ДТП. Он был нетрезв», — пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что автомобиль марки «HIPhi Z» сбил людей и скрылся с места происшествия. Спустя непродолжительное время он был установлен во 2-м Сетуньском проезде.