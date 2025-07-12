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Вскрылась жуткая деталь о влетевшем в толпу с детьми в Москве студенте

Сидевший за рулем элитной иномарки студент был пьян, когда машина влетела в толпу с детьми на набережной в Москве. Об этом сообщают правоохранительные органы.

Водитель на момент совершения ДТП был нетрезв (архивное фото).

Сидевший за рулем элитной иномарки студент был пьян, когда машина влетела в толпу с детьми на набережной в Москве. Об этом сообщают правоохранительные органы.

«Мужчина, предположительно, сбивший на машине людей на набережной в Москве, признал вину в ДТП. Он был нетрезв», — пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что автомобиль марки «HIPhi Z» сбил людей и скрылся с места происшествия. Спустя непродолжительное время он был установлен во 2-м Сетуньском проезде.