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Мужчина, который наехал на пешеходов в районе Бережковской набережной, признал вину

Мужчина, который считается виновником наезда на прохожих в районе Бережковской набережной, признал вину за случившееся. Об этом сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах. Также отмечается, что у подозреваемого есть неоплаченные штрафы ГИБДД.

Источник: Life.ru

Кроме того, предполагаемый водитель автомобиля был нетрезв. По данным Федеральной службы судебных приставов, молодой человек 2001 года рождения имеет задолженность по трём штрафам ГИБДД, общая сумма — 2100 рублей. Все взыскания были зарегистрированы в конце июня.

Напомним, в Москве водитель транспортного средства сбил пешеходов на Бережковской набережной. В результате происшествия пострадали пять человек. Двое взрослых находятся в тяжёлом состоянии, другие пострадавшие, включая детей, — в состоянии средней тяжести. Виновник ДТП был задержан, позднее прокуратура опубликовала фото автомобиля.