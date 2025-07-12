Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предполагаемый виновник ДТП на Бережковской набережной признал вину

Движение на Бережковской набережной в Москве после ДТП уже восстановлено.

Источник: Аргументы и факты

Столичная полиция обнаружила автомобиль, который ранее совершил наезд на пешеходов на Бережковской набережной.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, всех, кто находился в машине на момент происшествия, удалось установить и задержать — они были доставлены в подразделение внутренних дел для разбирательства.

По предварительной информации, за рулём транспортного средства находился 23-летний студент. Установлено, что он имел задолженность по штрафам ГИБДД — три исполнительных производства были открыты в конце июня на общую сумму около 2,1 тысячи рублей.

Кроме того, по данным правоохранителей, предполагаемый водитель находился в состоянии опьянения. Он признал свою вину в произошедшем, а следственно-оперативная группа продолжает сбор материалов, по итогам которого будет принято процессуальное решение.

Тем временем движение транспорта на участке Бережковской набережной, где случилась авария, полностью восстановлено — об этом сообщил столичный департамент транспорта.

Как ранее стало известно, пострадали в аваии пять человек, среди них двое детей. При этом водители покинул место инцидента.