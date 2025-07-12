Предполагаемый виновник ДТП на Бережковской набережной признал вину

Столичная полиция обнаружила автомобиль, который ранее совершил наезд на пешеходов на Бережковской набережной.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, всех, кто находился в машине на момент происшествия, удалось установить и задержать — они были доставлены в подразделение внутренних дел для разбирательства.
По предварительной информации, за рулём транспортного средства находился 23-летний студент. Установлено, что он имел задолженность по штрафам ГИБДД — три исполнительных производства были открыты в конце июня на общую сумму около 2,1 тысячи рублей.
Кроме того, по данным правоохранителей, предполагаемый водитель находился в состоянии опьянения. Он признал свою вину в произошедшем, а следственно-оперативная группа продолжает сбор материалов, по итогам которого будет принято процессуальное решение.
Тем временем движение транспорта на участке Бережковской набережной, где случилась авария, полностью восстановлено — об этом сообщил столичный департамент транспорта.
Как ранее стало известно, пострадали в аваии пять человек, среди них двое детей. При этом водители покинул место инцидента.