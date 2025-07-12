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Принцу Британии запретили путешествовать из-за угрозы королевской семье

Британскому принцу Джорджу запретят путешествовать вместе с отцом — принцем Уильямом, который является прямым наследником короля Карла III. Правило начнет действовать с 22 июля 2025 года, когда Джорджу исполнится 12 лет. Об этом сообщает британское издание.

В Британии опасаются за жизни наследников престола.

Британскому принцу Джорджу запретят путешествовать вместе с отцом — принцем Уильямом, который является прямым наследником короля Карла III. Правило начнет действовать с 22 июля 2025 года, когда Джорджу исполнится 12 лет. Об этом сообщает британское издание.

«Это делается для того, чтобы в случае чрезвычайной ситуации или катастрофы в живых остался хотя бы один прямой наследник», — отмечает издание Ladbible, ссылаясь на протоколы британского королевского двора. Традиция предусматривает, что два ближайших наследника трона не могут находиться в одном транспортном средстве.

По тем же причинам принц Джордж не сможет путешествовать с младшей сестрой, принцессой Шарлоттой, и братом, принцем Луи. В настоящее время принц Джордж занимает второе место в очереди на британский престол после своего отца.

История королевской семьи содержит примеры трагедий, связанных с транспортными происшествиями: в 1937 году сестра принца Филиппа, принцесса Сесилия, погибла в авиакатастрофе; в 1942 и 1972 годах жертвами подобных инцидентов стали дядя и двоюродный брат королевы Елизаветы II. Бабушка Джорджа, принцесса Диана, погибла в результате автомобильной аварии, пишет «Царьград».

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