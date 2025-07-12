Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

RT: Мама Толи, погибшего при атаке ВСУ на Курск, старается не смотреть фото сына

Мама пятилетнего мальчика Толи, который погиб при атаке ВСУ на пляж в Курске, рассказала, что старается не читать новости и не смотреть на снимки сына.

Мама пятилетнего мальчика Толи, который погиб при атаке ВСУ на пляж в Курске, рассказала, что старается не читать новости и не смотреть на снимки сына.

— Я сейчас стараюсь об этом не думать и не говорить, чтобы у меня не было истерик, — приводит Telegram-канал RT слова Полины.

В настоящее время женщина находится в больнице. Во время атаки она получила травмы, ей ставят уколы обезболивающего.

Также мать Толи назвала кошмаром то, что Украина воюет с мирными жителями.

— Не мне судить, но слов нет. Для меня то, что происходит, — это уму непостижимо, — высказалась Полина.

Жительница Курска Полина, которую пятилетний сын Анатолий закрыл собой во время атаки ВСУ на пляж в Курске, находится в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии, ей трудно передвигаться. Об этом 10 июля рассказал временно исполняющий губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, правительство региона возьмет на себя организацию и расходы на похороны мальчика и еще двоих погибших.

9 июля СМИ сообщили, что количество пострадавших в результате атаки ВСУ на пляж в Курске увеличилось до 10 человек.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше