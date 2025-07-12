RT: Мама Толи, погибшего при атаке ВСУ на Курск, старается не смотреть фото сына

Мама пятилетнего мальчика Толи, который погиб при атаке ВСУ на пляж в Курске, рассказала, что старается не читать новости и не смотреть на снимки сына.
— Я сейчас стараюсь об этом не думать и не говорить, чтобы у меня не было истерик, — приводит Telegram-канал RT слова Полины.
В настоящее время женщина находится в больнице. Во время атаки она получила травмы, ей ставят уколы обезболивающего.
Также мать Толи назвала кошмаром то, что Украина воюет с мирными жителями.
— Не мне судить, но слов нет. Для меня то, что происходит, — это уму непостижимо, — высказалась Полина.
Жительница Курска Полина, которую пятилетний сын Анатолий закрыл собой во время атаки ВСУ на пляж в Курске, находится в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии, ей трудно передвигаться. Об этом 10 июля рассказал временно исполняющий губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, правительство региона возьмет на себя организацию и расходы на похороны мальчика и еще двоих погибших.
9 июля СМИ сообщили, что количество пострадавших в результате атаки ВСУ на пляж в Курске увеличилось до 10 человек.