Названа причина крушения самолета в Индии, в котором выжил только один

В ходе расследования установлено, что экипажу удалось перезапустить один из двигателей, однако это не позволило предотвратить резкое снижение скорости и последующее крушение воздушного судна. В отчете также уточняется, что в районе, где произошла авария, не наблюдалось птиц, которые могли бы попасть в двигатель и стать причиной инцидента.