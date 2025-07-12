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На трассе в Приморье в ДТП с двумя автомобилями погиб человек

ВЛАДИВОСТОК, 12 июл — РИА Новости. Один человек погиб, ещё пятеро, в том числе один подросток, госпитализированы после аварии в Приморье, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, информирует УМВД России по региону.

Источник: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

По данным полиции, авария произошла на 45-м километре автодороги Артем — Находка: 74-летний водитель Honda CR-V, двигаясь со стороны Артема в направлении Находки, выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Vanguard, в которой находилась семья из четырех человек.

«В результате ДТП 71-летный пассажир автомобиля Honda CR-V получил травмы, несовместимые с жизнью. В аварии пострадали пять человек, в том числе 17-летний пассажир. Все пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести», — говорится в публикации Telegram-канала УМВД России по региону.

По факту ДТП в отношении водителя Honda CR-V возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), обстоятельства происшествия устанавливаются, назначено проведение ряда экспертиз, информирует УМВД.