На трассе в Приморье в ДТП с двумя автомобилями погиб человек

По данным полиции, авария произошла на 45-м километре автодороги Артем — Находка: 74-летний водитель Honda CR-V, двигаясь со стороны Артема в направлении Находки, выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Vanguard, в которой находилась семья из четырех человек.
«В результате ДТП 71-летный пассажир автомобиля Honda CR-V получил травмы, несовместимые с жизнью. В аварии пострадали пять человек, в том числе 17-летний пассажир. Все пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести», — говорится в публикации Telegram-канала УМВД России по региону.
По факту ДТП в отношении водителя Honda CR-V возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), обстоятельства происшествия устанавливаются, назначено проведение ряда экспертиз, информирует УМВД.