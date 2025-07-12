На трассе в Приморье в ДТП с двумя автомобилями погиб человек

По данным полиции, авария произошла на 45-м километре автодороги Артем — Находка: 74-летний водитель Honda CR-V, двигаясь со стороны Артема в направлении Находки, выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Vanguard, в которой находилась семья из четырех человек.