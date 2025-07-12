Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предполагаемый водитель машины, влетевшей в людей в Москве, был нетрезв

Предполагаемый водитель машины, которая влетела в людей на Бережковской набережной в столице, был нетрезв. Об этом в субботу, 12 июля, сообщили в правоохранительных органах.

Предполагаемый водитель машины, которая влетела в людей на Бережковской набережной в столице, был нетрезв. Об этом в субботу, 12 июля, сообщили в правоохранительных органах.

— По предварительной информации, мужчина был в нетрезвом состоянии, — цитирует собеседника РИА Новости.

О происшествии стало известно 11 июля. Согласно данным столичного департамента здравоохранения, в результате ДТП пострадали пять человек, из них двое — дети в возрасте 8−10 лет.

Полицейские задержали водителя, который сбил пешеходов на Бережковской набережной в Москве и скрылся с места ДТП.

Столичный Депздрав уточнил, что в аварии пострадали пять человек. Двоих детей доставили в НИИ НДХиТ — Клиника доктора Рошаля, троих взрослых — в ГКБ № 67, Боткинскую больницу и Первую градскую больницу. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, средней тяжести.

Опубликованы кадры с места ДТП на Бережковской набережной.