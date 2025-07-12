Прокуратура показала фото машины, сбившей людей на Бережковской набережной

Прокуратура Москвы в своём Telegram-канале опубликовала фотографию автомобиля, водитель которого сбил пешеходов на Бережковской набережной в российской столице.
«Автомобиль марки HIPhi Z, в салоне которого находились мужчина 2001 года рождения и женщина 1988 года рождения, установлен во 2-м Сетуньском проезде», — уточнило ведомство.
Лица, которые были в машине, задержаны.
Напомним, ДТП на Бережковской набережной произошло вечером 11 июля. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали пять человек, в том числе двое детей. Состояние двоих пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
Прокуратура отмечала, что водитель, сбивший людей, проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места ДТП. По информации правоохранителей, он мог находиться в состоянии опьянения.
В департаменте транспорта Москвы заявили, что его автомобиль зафиксировали дорожные камеры.