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Прокуратура показала фото машины, сбившей людей на Бережковской набережной

Автомобиль, участвовавший в ДТП на Бережковской набережной, обнаружен во 2-м Сетуньском проезде.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура Москвы в своём Telegram-канале опубликовала фотографию автомобиля, водитель которого сбил пешеходов на Бережковской набережной в российской столице.

«Автомобиль марки HIPhi Z, в салоне которого находились мужчина 2001 года рождения и женщина 1988 года рождения, установлен во 2-м Сетуньском проезде», — уточнило ведомство.

Лица, которые были в машине, задержаны.

Напомним, ДТП на Бережковской набережной произошло вечером 11 июля. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали пять человек, в том числе двое детей. Состояние двоих пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Прокуратура отмечала, что водитель, сбивший людей, проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места ДТП. По информации правоохранителей, он мог находиться в состоянии опьянения.

В департаменте транспорта Москвы заявили, что его автомобиль зафиксировали дорожные камеры.