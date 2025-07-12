Дело возбудили против москвича за неуплату 1,2 млн руб. алиментов на сына

Однако должник, будучи осведомленным о наступлении ответственности за неуплату алиментов и подвергнутым административному наказанию, так и не начал участвовать в жизни сына и платить алименты. После чего в отношении отца-неплательщика дознаватель службы судебных приставов возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»), санкции которой предусматривают исправительные работы на срок до одного года либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.