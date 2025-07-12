Дело возбудили против москвича за неуплату 1,2 млн руб. алиментов на сына

«После развода супругов 35-летний житель Бутырского района должен был выплачивать алименты на содержание 10-летнего сына. Однако мужчина всячески уклонялся от исполнения своих родительских обязательств. В результате чего у него образовалась задолженность на сумму свыше 1,2 млн руб.» — говорится в сообщении.
На основании исполнительного документа сотрудник Останкинского отдела судебных приставов ГУФССП России по Москве возбудил исполнительное производство, в рамках которого применил в отношении должника комплекс мер понуждения. Тем не менее это не побудило москвича к погашению задолженности.
Тогда за неуплату алиментов в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства судебный пристав составил в отношении жителя Москвы протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 30 часов обязательных работ.
Однако должник, будучи осведомленным о наступлении ответственности за неуплату алиментов и подвергнутым административному наказанию, так и не начал участвовать в жизни сына и платить алименты. После чего в отношении отца-неплательщика дознаватель службы судебных приставов возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»), санкции которой предусматривают исправительные работы на срок до одного года либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.
«Мера оказалась эффективной: в ходе расследования уголовного дела должник раскаялся в содеянном и погасил задолженность по алиментным платежам в полном объеме. После этого уголовное преследование в отношении гражданина было прекращено», — добавили в ведомстве.