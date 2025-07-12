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После ДТП в центре Москвы двое взрослых находятся в тяжелом состоянии

Двое взрослых в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, средней тяжести.

Источник: Аргументы и факты

По данным московского департамента здравоохранения, двое пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов на Бережковской набережной находятся в тяжёлом состоянии.

Остальные, включая детей, получили травмы средней степени тяжести.

Бригады врачей уже начали оказывать медицинскую помощь. Двое несовершеннолетних были госпитализированы в клинику доктора Рошаля. Троих взрослых доставили в различные городские больницы — № 67, Боткинскую и ГКБ № 1.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль наехал на пешеходов в районе дома 1 на Бережковской набережной. По предварительным данным, пострадали пятеро человек, среди них — двое детей. Прокуратура Москвы уточнила, что водитель нарушил правила дорожного движения, проехав на красный сигнал светофора, после чего скрылся с места происшествия.

Согласно сведениям правоохранителей, предполагаемый водитель находился в состоянии опьянения. Он признал свою вину в произошедшем.