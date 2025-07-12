После ДТП в центре Москвы двое взрослых находятся в тяжелом состоянии

По данным московского департамента здравоохранения, двое пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов на Бережковской набережной находятся в тяжёлом состоянии.
Остальные, включая детей, получили травмы средней степени тяжести.
Бригады врачей уже начали оказывать медицинскую помощь. Двое несовершеннолетних были госпитализированы в клинику доктора Рошаля. Троих взрослых доставили в различные городские больницы — № 67, Боткинскую и ГКБ № 1.
Ранее сообщалось, что легковой автомобиль наехал на пешеходов в районе дома 1 на Бережковской набережной. По предварительным данным, пострадали пятеро человек, среди них — двое детей. Прокуратура Москвы уточнила, что водитель нарушил правила дорожного движения, проехав на красный сигнал светофора, после чего скрылся с места происшествия.
Согласно сведениям правоохранителей, предполагаемый водитель находился в состоянии опьянения. Он признал свою вину в произошедшем.