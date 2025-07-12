После ДТП в центре Москвы двое взрослых находятся в тяжелом состоянии

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль наехал на пешеходов в районе дома 1 на Бережковской набережной. По предварительным данным, пострадали пятеро человек, среди них — двое детей. Прокуратура Москвы уточнила, что водитель нарушил правила дорожного движения, проехав на красный сигнал светофора, после чего скрылся с места происшествия.