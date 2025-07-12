Названы подробности крушения самолёта Air India в Ахмедабаде

В документе говорится, что работа на месте аварии завершена: обломки зафиксировали с воздуха с помощью дронов и перевезли на охраняемую площадку рядом с аэродромом. Оба двигателя также доставлены в ангар для изучения.
По данным отчёта, сразу после взлёта оба выключателя подачи топлива оказались в положении «выключено». Спустя несколько секунд питание двигателей было восстановлено. В кабине экипажа на этом этапе зафиксированы признаки растерянности, что также отмечено.
Расследование продолжается. Окончательный отчёт с подробностями и возможными выводами о причинах крушения будет опубликован позже. Пока рекомендации по эксплуатации самолётов Boeing 787−8 не выдавались.
Напомним, 12 июня в Индии потерпел крушение самолёт Air India Boeing 787−8 Dreamliner, летевший рейсом AI171 из Ахмедабада в Лондон. Число жертв достигло 310. В AAIB заявили, что причиной катастрофы мог быть саботаж. По словам министра гражданской авиации Индии, ранее при подобных авиапроисшествиях никогда не происходила внезапная остановка обоих двигателей.