«Зачем ты перекрыл топливо?»: появился отчет о крушении индийского самолета, где погибли почти 300 человек

После изначального отключения оба топливных переключателя были переключены в рабочий режим. В результате один из двигателей на непродолжительное время вышел на стабильную работу, однако второй не возобновил свою работу. Двигатель № 2 показал кратковременные признаки восстановления, тогда как двигатель № 1 не стабилизировался, и восстановить тягу не удалось.