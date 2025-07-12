«Зачем ты перекрыл топливо?»: появился отчет о крушении индийского самолета, где погибли почти 300 человек

В результате трагедии погибли свыше 250 человек.
Самолет Boeing 787−8 Dreamliner, принадлежащий авиакомпании Air India, потерпел крушение 12 июня на территории Индии из-за прекращения подачи топлива в двигатели вскоре после взлета. Об этом стало исходя из отчета комиссии по расследованию авиационных происшествий (AAIB). Подробнее о главных моментах воздушной трагедии — в материале URA.RU.
Одновременное отключение.
Оба топливных выключателя были переведены в положение «Прекратить» в течение одной секунды после взлета, что привело к отключению обоих двигателей во время полета. Такое одновременное отключение ограничило подачу топлива, в результате чего оба двигателя потеряли тягу находясь в воздухе.
Почему ты перекрыл топливо?
Аудиозапись с бортового самописца зафиксировала, как один из пилотов задал вопрос: «Почему ты перекрыл топливо?» На это второй пилот ответил: «Я этого не делал». Этот короткий диалог вызывает сомнения относительно возможной технической неисправности борта. Либо же говорит о недопонимании между пилотами.
Свыше 250 погибших.
Самолет столкнулся со зданием общежития медицинского колледжа, спустя всего несколько секунд после взлета. В результате трагедии погибли все 260 человек, находившиеся как на борту воздушного судна, так и на земле. Среди жертв числятся 241 пассажир и член экипажа, а также 19 человек, находившихся в общежитии.
Небольшая набранная скорость.
Судно разогналось до скорости 180 узлов, после чего оба двигателя одновременно перестали работать. Почти сразу после этого наблюдалось резкое снижение скорости и высоты.
Отключение в воздухе.
Записи с камер видеонаблюдения зафиксировали момент раскрытия турбины Ram Air Turbine (RAT) сразу после взлета. Эта аварийная система предназначена для автоматического приведения в действие при потере электропитания на борту. Обычно RAT используется в ситуациях, когда прекращается питание основных систем, что свидетельствует об остановке двигателей во время полета.
Один из двигателей удалось заново запустить.
После изначального отключения оба топливных переключателя были переключены в рабочий режим. В результате один из двигателей на непродолжительное время вышел на стабильную работу, однако второй не возобновил свою работу. Двигатель № 2 показал кратковременные признаки восстановления, тогда как двигатель № 1 не стабилизировался, и восстановить тягу не удалось.
Вариант с птицами — невозможен.
В ходе расследования не было выявлено никаких свидетельств нахождения птиц в районе пролета воздушного судна, что позволило исключить их как возможный фактор происшествия. Таким образом, данная версия отвергнута в качестве причины одновременного отказа обоих двигателей после взлета.
Положение дросселей изменилось после крушения.
Перед столкновением дроссели находились в режиме взлета, однако после удара были зафиксированы в положении малого газа, что стало следствием термического воздействия. В отчете AAIB подчеркивается, что причиной этого, по всей видимости, стали значительные термические повреждения, возникшие после столкновения.
Один из «черных ящиков» сильно пострадал.
Передний самописец воздушного судна (черный ящик — прим.ред.) был изъят и успешно считан. В то же время извлечение информации с заднего «черного ящика» оказалось невозможным из-за значительных повреждений.
Расследование продолжается.
Заинтересовавшие следствие компоненты были изолированы и помещены на карантин. В настоящее время операторы двигателей Boeing не получили никаких указаний. На данный момент расследование продолжается.