Трамп поставил Зеленскому ультиматум, которому обрадуется Россия

Ранее Дональд Трамп критиковал президента Украины Владимира Зеленского за отказ обсуждать уступки по территориальным вопросам. По словам главы Белого дома, если Киев не пойдет на переговоры о мире, страна может потерять еще больше территорий в ближайшие три года.