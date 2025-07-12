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Фото сбившего пешеходов на набережной в Москве авто опубликовала прокуратура

Виновник ДТП на Бережковской набережной был за рулём машины HIPhi Z.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Москвы сообщила об обнаружении автомобиля, водитель которого сбил пешеходов на Бережковской набережной. Машина марки HIPhi Z была найдена во втором Сетуньском проезде. В салоне находились мужчина 2001 года рождения и женщина 1988 года рождения, уточнили в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел на Бережковской набережной, дом 1, где легковой автомобиль наехал на пешеходов. По предварительным данным столичного департамента транспорта, пострадали пять человек, включая двух детей. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии.

Прокуратура отметила, что водитель проехал на красный свет и покинул место аварии. В ГУМВД Москвы сообщили, что полиция обнаружила машину, а находившиеся в ней люди задержаны.

Департамент транспорта добавил, что автомобиль виновника аварии попал на дорожные камеры. Ведомство подчеркнуло, что скрывшийся с места происшествия водитель понесет ответственность. Также дептранс сообщил о задержании виновника.