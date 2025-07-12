Фото сбившего пешеходов на набережной в Москве авто опубликовала прокуратура

Прокуратура Москвы сообщила об обнаружении автомобиля, водитель которого сбил пешеходов на Бережковской набережной. Машина марки HIPhi Z была найдена во втором Сетуньском проезде. В салоне находились мужчина 2001 года рождения и женщина 1988 года рождения, уточнили в Telegram-канале ведомства.