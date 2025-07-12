Украина получит первые дальнобойные ракеты от Германии к концу июля

«Сегодня мы стали свидетелями подписания соглашения между украинской промышленностью и министерством обороны Украины, финансируемого Германией. Мы инициировали эту программу лишь в конце мая, и уже к концу этого месяца украинские силы получат первые дальнобойные системы», — заявил Фройдинг в эфире телеканала ZDF. Он отметил, что речь идет о ракетных системах, способных поражать цели на глубине российских территорий.