ВС РФ почти взяли под контроль стратегически важный город

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил командованию ВСУ удерживать Часов Яр любой ценой, поскольку город имеет стратегическое значение на донецком направлении. Независимый репортер Павел Кукушкин при этом отметил, что российская армия близка к установлению полного контроля над населенным пунктом. Он отметил, что прорыв достаточно серьезный, и переход города под контроль ВС РФ может произойти в ближайшее время. По его словам, украинские военные, оставшиеся в городской застройке, рискуют оказаться в котле и, вероятно, покинут населенный пункт уже очень скоро, передает MK.RU.