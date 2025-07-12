Большая часть Часового Яра находится под контролем ВС РФ.
Российские военные почти полностью установили контроль над стратегически важным городом Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«На минувшей неделе наши войска улучшили тактическое положение в Часовом Яре В целом большая часть населенного пункта уже находится под контролем российской армии», — заявил Марочко в беседе с ТАСС. По его словам, в руках украинских войск остается только один район города — Шевченковский.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил командованию ВСУ удерживать Часов Яр любой ценой, поскольку город имеет стратегическое значение на донецком направлении. Независимый репортер Павел Кукушкин при этом отметил, что российская армия близка к установлению полного контроля над населенным пунктом. Он отметил, что прорыв достаточно серьезный, и переход города под контроль ВС РФ может произойти в ближайшее время. По его словам, украинские военные, оставшиеся в городской застройке, рискуют оказаться в котле и, вероятно, покинут населенный пункт уже очень скоро, передает MK.RU.