На Украине объявлена масштабная воздушная тревога, слышны взрывы

В Черновцах на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы.
В ночь на 12 июля в Черновцах и ряде других городов Украины были слышны взрывы. Об этом сообщают местные СМИ. Сигналы воздушной тревоги одновременно прозвучали практически во всех регионах страны.
«В Черновцах слышны звуки взрывов», — приводит сообщение телеканал «Общественное». Помимо Черновцов, о взрывах сообщают жители Луцка (Волынская область), районов возле Черкасс, а также Львова. Ранее аналогичные сообщения поступали из Киева. По данным украинских СМИ, воздушная тревога была объявлена в западных, северо-западных и центральных областях Украины.
Подобные инциденты уже происходили ранее: в июне в Киеве и ряде областей Украины также объявляли массовую воздушную тревогу и фиксировали взрывы после сообщений об угрозе воздушных атак. Тогда тревоги звучали в столице, а также в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.