На Украине объявлена масштабная воздушная тревога, слышны взрывы

Подобные инциденты уже происходили ранее: в июне в Киеве и ряде областей Украины также объявляли массовую воздушную тревогу и фиксировали взрывы после сообщений об угрозе воздушных атак. Тогда тревоги звучали в столице, а также в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.