Стало известно, пострадали ли россияне при наводнении в Техасе

Российские граждане не обращались в генконсульство из-за наводнения.
Россияне, находящиеся в пострадавшем от наводнения штате Техас, не обращались за помощью в консульский отдел посольства России в США. Об этом сообщили в российском дипломатическом представительстве в Вашингтоне.
«Обращений из пострадавшего региона Техаса в консульский отдел посольства от россиян не поступало», — заявили в дипмиссии. Слова передает РИА Новости.
Ранее число погибших в результате наводнений, произошедших в Техасе, достигло 119 человек, пишет RT. Кроме того, 173 человека считаются пропавшими без вести. Среди погибших есть 27 воспитанниц и сотрудников одного из местных лагерей. Руководство учреждения подтвердило информацию на официальном сайте организации.