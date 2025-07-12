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Стало известно, пострадали ли россияне при наводнении в Техасе

Россияне, находящиеся в пострадавшем от наводнения штате Техас, не обращались за помощью в консульский отдел посольства России в США. Об этом сообщили в российском дипломатическом представительстве в Вашингтоне.

Российские граждане не обращались в генконсульство из-за наводнения.

Россияне, находящиеся в пострадавшем от наводнения штате Техас, не обращались за помощью в консульский отдел посольства России в США. Об этом сообщили в российском дипломатическом представительстве в Вашингтоне.

«Обращений из пострадавшего региона Техаса в консульский отдел посольства от россиян не поступало», — заявили в дипмиссии. Слова передает РИА Новости.

Ранее число погибших в результате наводнений, произошедших в Техасе, достигло 119 человек, пишет RT. Кроме того, 173 человека считаются пропавшими без вести. Среди погибших есть 27 воспитанниц и сотрудников одного из местных лагерей. Руководство учреждения подтвердило информацию на официальном сайте организации.