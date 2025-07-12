Стало известно, пострадали ли россияне при наводнении в Техасе

Ранее число погибших в результате наводнений, произошедших в Техасе, достигло 119 человек, пишет RT. Кроме того, 173 человека считаются пропавшими без вести. Среди погибших есть 27 воспитанниц и сотрудников одного из местных лагерей. Руководство учреждения подтвердило информацию на официальном сайте организации.