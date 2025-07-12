«Боль не исчезнет». Выжившие при обрушении казармы ВДВ вспоминают трагедию

12 июля 2015 года — траурная дата в истории Омска, да что скрывать — для всей страны. Это день памяти курсантов 242-го учебного центра ВДВ, которые погибли при обрушении казармы в посёлке Светлом Омской Области. Страшная трагедия унесла 24 жизни и навсегда осталась в памяти выживших.
Прошло десять лет. О том, как сейчас живут три выживших курсанта, судьбы которых тесно связаны в той или иной степени, — в материале сайта omsk.aif.ru.
Рухнула мгновенно.
Беда случилась на следующий день после принятия присяги. Многие ребята вернулись из увольнения, успев встретиться с приехавшими родственниками. Был поздний вечер, прозвучала команда «отбой», а через несколько минут здание развалилось как карточный домик.
Для 24-х десантников ночь обрушения окажется последней. А за жизнь 19-ти будут бороться врачи.
«Я лежал на кровати, а рядом лежал Рустам Набиев из Уфы, — рассказывает Валерий Выдрин из Челябинской области. — Вдруг послышался треск. Я подскочил и встал в проход. А дальше всё. Я очнулся полусидя — над головой моей была плита, а ноги тесно зажаты другой плитой. Вокруг стоны, хрипы… “.
На момент обрушения в казарме находилось 337 солдат, большинство — новобранцы. До утра спасатели будут из-под завалов доставать ребят: живых и мёртвых.
Позже экспертиза установит, что качество стройматериалов, используемых при строительстве казармы, не соответствовало требованиям законодательства РФ, а работы по проведению капитального ремонта в 2013 году велись без проекта и надзора.
Будут заведены уголовные дела. На скамье подсудимых окажутся 11 человек, включая высшее руководство казармы.
Суды же о выплате компенсации родственникам погибших длятся по сей день.
Второй день рождения.
Омич Актлек Акылбеков каждый год 12 июля собирается в кругу семьи на поминальный обед. И хотя мама Актлека считает этот день вторым днём рождения сына — праздновать никому не хочется.
«Я не забываю о ребятах. Первое время мне звонили родственники погибших парней. Потом перестали. Мне кажется, они просто не хотят бередить раны. Острота боли понемногу стихает, но сама боль не исчезнет никогда», — добавляет Актлек.
Тогда в 2015 году омич получил тяжелейшие травмы — он был сдавлен бетонными плитами около пяти часов и провёл в больнице полгода. Именно там Актлек сблизился с сослуживцем Валерием Выдриным из Челябинской области.
"Мы лежали на соседних кроватях с одинаковыми травмами. Диагноз звучал так — длительное компрессионное сжатие ног. Мои ноги полностью отказали. Ткани отмирали, началось заражение крови.
Врачи проводили консилиумы по поводу ампутации ног. Было очень тяжело… Но случилось чудо. Мне сохранили возможность ходить!
Я бесконечно благодарен врачам московских больниц имени Бурденко и им. Вишневского. Восхищаюсь их профессионализмом. У меня ведь практически даже шрамов не осталось. Хочу сказать огромное спасибо и омским спасателям, благодаря действиям которых я остался жив", — продолжает десантник.
Актлек работает инженером-строителем, часто ездит в командировки. За прошедшие десять лет он успел обзавестись семьёй, построил дом. Он счастлив, но в памяти навсегда остаётся 12 июля 2015 года, разделившее жизнь на до и после обрушения казармы.
«Совы падали».
На принятие присяги к Валерию Выдрину приехали родители и любимая девушка, с которой он встречался с 16-ти лет.
«Родители в тот злополучный день поехали на машине в обратный путь в направлении Урала. Сложно поверить, но, когда обрушалась казарма, на машину падали совы — да не одна. Врезались, влетали в автомобиль», — рассказывает Валерий.
Только позже родители узнали о произошедшем в казарме. Конечно, развернулись и поехали в Омск. Вот только выживших в местных больницах, продержали до утра, а потом отправили спецбортом в столицу.
"Я всё время был в сознании. Но понимания, что всё происходят наяву, а не во сне не было. Я видел свои страшные чёрные ноги, слышал разговоры об ампутации. Пережить весь этот ужас мне помогла любовь и моя семья.
Отец был рядом, он сразу приехал в Москву — завёз родных домой и поехал за мной. Это он во многом не позволил врачам ампутировать мне ноги. Девушка моя тоже приехала чуть позже и не отходила от меня. А ещё был талантливейший врач, имени которого не помню, он разминал ноги мне и Актлеку — мы лежали в одной палате и в реанимации были вместе. И свершилось чудо: мне и Актлеку удалось сохранить ноги! Чудо-врач, спасибо вам!" — добавляет челябинец.
Валерий, с его слов, всю жизнь мечтал стать военным. Пытался поступить в военное училище в Рязани, но не смог сдать нормативы при поступлении, так как подвернул ногу. Решил, что попытает счастья после армии. А дальше — армия, распределение в Омск, казарма, и ещё более проблемные диагнозы, магическим образом связанные с ногами.
«Мы с Актлеком восстанавливались вместе. Ставили задачу дойти до холодильника, до окна… Опирались друг на друга в буквальном смысле. По очереди на креслах катали друг друга, чтобы ноги ходили, а потом была возможность отдохнуть. Мы стали друзьями и дружим по сей день», — уточняет Валерий.
Сейчас мужчина живёт в родной Челябинской области. Любимая девушка, с которой встречался с 16-ти лет, стала его женой. Пара воспитывает сына и дочь.
Жизнь продолжается, но хрипы друзей под завалами, которые сменялись полной мёртвой тишиной навечно стали ранами на душе Валерия.
Многодетный отец.
Рустам Набиев из Уфы был последним, кого достали живым из-под завалов. У него была такая же травма, как у Актлека и Валерия, но ещё и руки пострадали.
Руки курсанту удалось сохранить, а ноги из-за начавшегося некроза пришлось ампутировать — обе.
В себя Рустам пришёл только 20 июля — в день рождения своей любимой девушки Индиры. Она была рядом с ним после трагедии и остаётся рядом сейчас, подарив двух дочерей, а в июне 2025 года ещё и долгожданного сына. Многодетная семья стрит дом в родной Башкирии.
Рустам называет себя человеком с неограниченными возможностями вопреки инвалидной коляске и протезам.
«Счастье не зависит от того, есть ли у тебя ноги!» — заявляет блогер, читательская аудитория которого выросла составляет миллионов подписчиков.
Рустам недавно защитил диплом и стал специалистом по социальным вопросам. Мечтает открыть собственную клинику, которая будет носить его имя. С 2019 года уфимец входит в состав Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Республики Башкортостан, является членом Общественной палаты и советником мэра Уфы по вопросам обеспечения доступной среды. О том, что мы писали о Рустаме ранее, можно прочитать здесь.
Рустам помогает и бойцам в зоне специальной военной операции. За последнее время он выслал «за ленточку» необходимые запасные части для ремонта автомобилей, в компании двух единомышленников отправил в зону СВО внедорожник UAZ Hunter.
Многодетный отец записывает песни, занимается танцами на коляске. Он стал победителем многих премий, а несколько месяцев назад победил в IV Национальной премии интернет-контента.
В июне нынешнего года уфимец три дня принимал участие в съёмках клипа на песню «Молитва». Автор — Георгий Котов из города Киров. «Предварительно, клип выйдет 12 июля на 10-ю годовщину обрушения казармы, где я выжил», — подчеркнул Рустам Набиев.
Рустам часто задаётся вопросом — легко ли прощаться с жизнью: "Если честно, то это — самое легкое из всего, что я помню о том дне. Гораздо сложнее было осознавать, что я больше не увижу своих близких.
В такие моменты совершенно отчетливо понимаешь, насколько скоротечна твоя жизнь. Начинаешь думать о том, сколько всего ты бы мог сделать для этого мира, но не успел. Смотришь на ситуацию под другим углом. Осознаешь, как правильно. И принимаешь конец.
А потом где-то там наверху тебе «начисляют» ещё немного времени. Чтобы на этот раз ты успел. Чтобы твое осознание превратилось в действия. Чтобы ты исполнил свою миссию. Мне дали возможность. И на этот раз я эту возможность взял".
Вместо послесловия.
Рустам Набиев рассказал omsk.aif.ru, что ему удалось получить компенсацию морального вреда в размере 5 миллионов рублей.
В апреле 2024 года суд постановил выплатить Набиеву в качестве компенсации морального вреда 1 млн рублей. «Мои потерянные ноги оценили в такую сумму», — негодовал уфимец, подавая апелляцию. В декабре 2024 года суд постановил выплатить Рустаму 5 млн рублей.
«Заявляли 50 миллионов рублей, но они бы не вернули мне потерянного навсегда здоровья, не смогли бы заставить забыть всего того, что я пережил там под завалами и после во время реабилитации… В апелляционном суде я пытался донести, что дело не только в ампутации ног, а в том, что с произошедшим в 2015 году я буду жить всю свою жизнь. Я в армию пошёл служить по своему желанию. Не собираюсь давать оценку виновникам обрушения. Для этого есть суд. Но я помню, как под завалами умирали мои товарищи», — так говорил в суде Рустам.
Валерий и Актлек получили выплаты в первые месяцы после трагедии — и это совсем другие суммы.