«Боль не исчезнет». Выжившие при обрушении казармы ВДВ вспоминают трагедию

«Заявляли 50 миллионов рублей, но они бы не вернули мне потерянного навсегда здоровья, не смогли бы заставить забыть всего того, что я пережил там под завалами и после во время реабилитации… В апелляционном суде я пытался донести, что дело не только в ампутации ног, а в том, что с произошедшим в 2015 году я буду жить всю свою жизнь. Я в армию пошёл служить по своему желанию. Не собираюсь давать оценку виновникам обрушения. Для этого есть суд. Но я помню, как под завалами умирали мои товарищи», — так говорил в суде Рустам.