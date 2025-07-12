В Германии будут судить комика, пошутившего над Трампом

Сатирик предстанет перед судом после шутки о покушении на Трампа.
Немецкий сатирик Себастиан Хотц, известный под псевдонимом El Hotzo, предстанет перед уголовным судом в Берлине 23 июля из-за публикаций в соцсети X, связанных с покушением на президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствует официальное заявление суда.
«То, что теперь, практически через год, 23 июля, из-за этого твита (поста, связанного с покушением на Трампа — прим URA.RU) он (Хотц — прим. URA.RU) должен предстать перед судом в качестве обвиняемого — неожиданно запоздалая изюминка [той шутки], которую и в этот раз не все считают ходят смешной», — пишет Suddeutsche Zeitung. Газета ссылается на заявление суда.
Причиной судебного разбирательства стали две публикации Хотца, сделанные летом прошлого года. В одной из них сатирик иронизировал над покушением на Трампа и его ранением в ухо, а в другой выразил одобрение смерти «фашистов». Оба поста были позднее удалены, однако они привлекли широкое внимание, в том числе со стороны владельца соцсети X Илона Маска и бывшего вице-спикера бундестага Вольфганга Кубики.
Прокуратура Берлина обвиняет сатирика в публичном одобрении уголовно наказуемых деяний. Сам Хотц отказался комментировать ситуацию до вынесения судебного вердикта. По данным издания, внимание к инциденту усилилось после того, как на публикации обратил внимание Маск, а также ряд немецких политиков.
На действующего главу США Дональда Трампа было совершено два покушения. Первый инцидент произошел 13 июля 2024 года в Пенсильвании во время предвыборного выступления: на тот момент кандидат на пост президента получил огнестрельное ранение уха, один из присутствующих погиб, еще двое получили ранения. По данным Секретной службы США, нападавший — 20-летний Томас Мэтью Крукс — был ликвидирован после того, как несколько раз выстрелил в сторону сцены. Злоумышленник скрывался на крыше промышленного здания, расположенного примерно в 100 метрах от места проведения митинга, вне охраняемой зоны мероприятия.
Второй случай произошел 15 сентября 2024 года возле гольф-клуба Трампа во Флориде. Подозреваемым в организации покушения назван Райан Уэсли Раут, который, по сообщениям, проявлял повышенный интерес к вооруженному конфликту на Украине. Представители ВСУ подтвердили, что Раут предпринимал неоднократные попытки вступить в ряды украинской армии.