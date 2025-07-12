В Германии будут судить комика, пошутившего над Трампом

На действующего главу США Дональда Трампа было совершено два покушения. Первый инцидент произошел 13 июля 2024 года в Пенсильвании во время предвыборного выступления: на тот момент кандидат на пост президента получил огнестрельное ранение уха, один из присутствующих погиб, еще двое получили ранения. По данным Секретной службы США, нападавший — 20-летний Томас Мэтью Крукс — был ликвидирован после того, как несколько раз выстрелил в сторону сцены. Злоумышленник скрывался на крыше промышленного здания, расположенного примерно в 100 метрах от места проведения митинга, вне охраняемой зоны мероприятия.