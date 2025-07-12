Пожар произошел в цехе по производству крабового мяса на юго-востоке Москвы

Пожар произошел в производственном здании на юго-востоке Москвы, в цехе по производству крабового мяса. Об этом в субботу, 12 июля, «Вечерней Москве» сообщили в экстренных городских службах.
Уточняется, что предприятие находится на улице Новохохловская, 14, строение 1.
— Загорание произошло на четвертом этаже производственного здания. Площадь пожара составляет 50 квадратных метров, — рассказал источник «ВМ».
До прибытия сотрудников МЧС эвакуировались 300 человек. Никто не пострадал.
11 июля пожар произошел в административном здании на улице Фридриха Энгельса в центре Москвы. До прибытия спасателей пять человек самостоятельно эвакуировались из горящего дома. Площадь возгорания составила один квадратный метр.
Ранее здание бывшей музыкальной школы загорелось в подмосковном Солнечногорске. Площадь пожара составляла 800 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал, спасатели оперативно прибыли к месту происшествия и ликвидировали возгорание.