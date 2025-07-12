Из-за экс-главы авиабазы в Хабаровском крае некому было тушить пожары

Следствие установило, что в марте-апреле 2023 года обвиняемый подписал 52 фиктивных гражданско-правовых договора с якобы привлечёнными сотрудниками лесопожарных групп. В действительности никакого набора и обучения не проводилось, а фиктивные документы позволяли имитировать готовность к борьбе с лесными пожарами.