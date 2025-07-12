Из-за экс-главы авиабазы в Хабаровском крае некому было тушить пожары

В Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Дальневосточной базы авиационной охраны лесов.
Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по факту превышения должностных полномочий.
Следствие установило, что в марте-апреле 2023 года обвиняемый подписал 52 фиктивных гражданско-правовых договора с якобы привлечёнными сотрудниками лесопожарных групп. В действительности никакого набора и обучения не проводилось, а фиктивные документы позволяли имитировать готовность к борьбе с лесными пожарами.
Из-за отсутствия необходимого количества обученных бойцов в пик сезона тушения краевым службам пришлось экстренно привлекать силы из других субъектов страны. Общая сумма расходов на стороннюю помощь составила свыше 21 миллиона рублей.
В рамках предварительного расследования на имущество фигуранта был наложен арест. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщает телеграм-канал Прокуратура Хабаровского края.