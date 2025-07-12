Авиацию Польши подняли в воздух из-за якобы активности России на Украине

Согласно информации командования в соцсети Х, в связи с сообщениями о якобы действиях РФ на Украине польские военные привели в состояние повышенной готовности все доступные силы и средства. В небо были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки переведены в режим повышенной боевой готовности.