В России рассказали о главном страхе Зеленского

Степашин предложил Зеленскому провести президентские выборы в стране.
Президент Украины Владимир Зеленский боится провести президентские выборы в стране, так как он не уверен, что вновь переизберется. Об этом сообщил бывший премьер-министр России Сергей Степашин.
«Пускай (Зеленский — ред.) проведет выборы. Неизвестно, кто его там изберет на самом-то деле. Поэтому он этого боится, он обреченный человек. Не только по истории, поверьте мне», — заявил Степашин РИА Новости. Он отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводил выборы даже во время конфликта.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек в мае 2024 года, однако украинские власти считают его легитимным до проведения новых выборов, которые были отложены из-за военного положения. Сам Зеленский называл выборы «несвоевременными». Президент России Владимир Путин, в свою очередь, ставил под сомнение законность пребывания Зеленского у власти и отмечал необходимость выборов на Украине.
Ранее Зеленский признал, что не считает себя лучшим руководителем в условиях текущего конфликта. В интервью Sky News он заявил, что может не быть самым подходящим человеком для ведения страны до завершения боевых действий, но подчеркнул, что обладает наибольшим опытом среди потенциальных кандидатов и должен оставаться на посту.
Ранее глава офиса президента Андрей Ермак утверждал, что Зеленский должен баллотироваться на второй срок, так как является «лучшим президентом» для страны. Сам Зеленский отмечал, что обсуждение выборов до окончания конфликта нецелесообразно и предположил, что они могут состояться через 90 дней после завершения боевых действий с Россией.