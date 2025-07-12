В России рассказали о главном страхе Зеленского

«Пускай (Зеленский — ред.) проведет выборы. Неизвестно, кто его там изберет на самом-то деле. Поэтому он этого боится, он обреченный человек. Не только по истории, поверьте мне», — заявил Степашин РИА Новости. Он отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводил выборы даже во время конфликта.