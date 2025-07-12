Что будет с рекой Амур после ЧП с утечкой циансодержащей пульпы?

Часть отходов вышла из трубопровода и попала в реку Ул. Несмотря на то, что выброс был локализован в течение нескольких часов, речь идёт о потенциально опасных веществах, используемых при добыче и переработке руды. Цианиды способны вызвать массовую гибель водной флоры и фауны, а при попадании в человеческий организм — спровоцировать тяжёлое отравление.