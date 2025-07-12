Что будет с рекой Амур после ЧП с утечкой циансодержащей пульпы?

10 июля на территории золотодобывающего предприятия «Многовершинное» в Хабаровском крае произошёл прорыв пульпопровода. В в реку Ул, левый приток Амура, попала пульпа, содержащая цианиды, — вещества, опасные для живых организмов. Специалисты и надзорные органы оценивают последствия и потенциальную угрозу для экосистемы. Подробнее — в материале hab.aif.ru.
Что произошло?
Инцидент произошёл днём 10 июля на предприятии «Многовершинное», которое разрабатывает месторождения открытым и шахтным способами. Из-за отключения электроэнергии случился технологический сбой, который привёл к гидроудару и разрушению сварочного шва на пульпопроводе, транспортирующем циансодержащую пульпу от золотоизвлекающей фабрики в хвостохранилище.
Часть отходов вышла из трубопровода и попала в реку Ул. Несмотря на то, что выброс был локализован в течение нескольких часов, речь идёт о потенциально опасных веществах, используемых при добыче и переработке руды. Цианиды способны вызвать массовую гибель водной флоры и фауны, а при попадании в человеческий организм — спровоцировать тяжёлое отравление.
Есть ли риски для реки Ул и бассейна Амура?
Река Ул, в которую попала пульпа, протекает через посёлок Многовершинный и впадает в озеро Орель, откуда далее вода стекает в Амур. Таким образом, загрязнение может распространиться на обширный водный бассейн.
В связи с ЧП на территории Николаевского района был введён режим повышенной готовности. Как следует из сообщений Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, существует угроза загрязнения вод, требующая экстренного реагирования и независимой экспертизы.
Какие приняты меры?
Руководство предприятия заявило, что фабрика была немедленно остановлена, утечка устранена, а всё оборудование — отремонтировано и возвращено в работу. Начались работы по отсыпке повреждённого участка, чтобы предотвратить дальнейшее поступление загрязнённых стоков в реку. Повреждённый грунт вывезен, место аварии засыпано.
По данным главы Николаевского района Анатолия Леонова, для оценки загрязнения привлечена аккредитованная лаборатория. Отобраны пробы воды и грунта, в том числе специалистами Росприроднадзора и другими контролирующими органами. Также на месте работали представители природоохранной прокуратуры, отдела охраны окружающей среды и рыбоохраны.
Что говорят власти и надзорные органы?
Министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев сообщил, что угрозы загрязнения питьевого водозабора посёлка Многовершинный нет. По его словам, предприняты все меры для предотвращения последствий, и ведётся постоянный мониторинг. Он также подчеркнул, что в ближайшее время пробы будут дополнительно отобраны сотрудниками Росприроднадзора для объективной оценки.
Прокуратура проводит проверку, чтобы установить причины аварии и возможные нарушения со стороны предприятия. Одновременно следят за исполнением всех предписанных мероприятий по устранению последствий.
Что показывает мониторинг?
В настоящее время, по заявлениям предприятия и администрации района, превышения содержания цианидов в воде не зафиксировано. Таким образом, бассейну Амура сейчас ничего не угрожает. Однако наблюдение продолжается: окончательные выводы о масштабах ущерба станут возможны только после анализа проб и получения заключений экологических служб.