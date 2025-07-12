Крушение самолета Air India произошло после отключения подачи топлива

Самолет авиакомпании Air India модели Boeing 787−8 Dreamliner потерпел крушение вскоре после взлета. Как следует из предварительного отчета о расследовании, причиной происшествия стало отключение подачи топлива в оба двигателя, что вызвало замешательство среди пилотов.
Согласно данным документа, отключение произошло в момент, когда воздушное судно набрало предельную скорость. На аудиозаписи из кабины зафиксирован диалог, в котором один пилот удивляется отключению выключателей, а второй отрицает свою причастность к этому действию.
После произошедшего экипажу удалось перезапустить один из двигателей, однако это не помогло предотвратить быстрое снижение и последующее крушение. При этом в районе происшествия не зафиксировано присутствия птиц, которые могли бы повлиять на работу двигательной системы.
Ранее сообщалось, как еще один рейс авиакомпании Air India мог потерпеть крушение через 38 часов после катастрофы в Ахмадабаде, когда Boeing 787 Dreamliner рухнул, пролетев несколько минут.