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Силовики задержали в Ташкенте и Фергане преподавателей, которые за деньги продавали места в вузах

Vaib.uz (Узбекистан. 12 июля). В Узбекистане продолжается борьба с коррупцией в системе высшего образования. На этот раз силовики пресекли две попытки незаконного поступления в вузы — одну в Ташкенте, другую в Фергане.

Источник: Vaib.Uz

Сотрудники СГБ и Департамента при Генеральной прокуратуре задержали преподавателя кафедры Ташкентского государственного экономического университета. По данным следствия, он пообещал за 4000 долларов помочь столичному жителю поступить в университет, используя свои связи среди влиятельных чиновников. Преподаватель был задержан с поличным в момент получения денег.

Аналогичный случай произошёл и в Фергане. Там преподаватель кафедры Ферганского государственного университета, воспользовавшись служебным положением, через своих высокопоставленных коллег подготовил подложные документы о наличии у жителя города спортивного разряда по боксу. На основании этих документов молодой человек должен был поступить на факультет военного образования. За эту «услугу» преподаватель запросил 3800 долларов и был задержан при передаче денег сотрудниками Службы госбезопасности и органов внутренних дел.

Оба преподавателя теперь под следствием. В отношении них возбуждены уголовные дела, ведутся следственные действия.