Силовики задержали в Ташкенте и Фергане преподавателей, которые за деньги продавали места в вузах

Аналогичный случай произошёл и в Фергане. Там преподаватель кафедры Ферганского государственного университета, воспользовавшись служебным положением, через своих высокопоставленных коллег подготовил подложные документы о наличии у жителя города спортивного разряда по боксу. На основании этих документов молодой человек должен был поступить на факультет военного образования. За эту «услугу» преподаватель запросил 3800 долларов и был задержан при передаче денег сотрудниками Службы госбезопасности и органов внутренних дел.