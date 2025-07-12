По словам экс-аналитика ЦРУ, ухудшение состояния Трампа проявляется в публичном поведении и речи, что свидетельствует о снижении его способности принимать решения по вопросам международного значения. Джонсон подчеркнул, что с президентом стало невозможно заключать сделки, поскольку его действия воспринимаются как несерьезные даже на международной арене. В частности, эксперт отметил, что Трамп не проявляет должной ответственности в вопросах, касающихся вооружения и ситуации на Украине, что вызывает насмешки у других мировых лидеров, в том числе в России.