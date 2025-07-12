Состояние здоровья Трампа вызвало панику в США

У Трампа начались возрастные изменения психики.
У президента США Дональда Трампа наблюдаются возрастные изменения психики и ухудшение когнитивных функций. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, сославшись на источник, знакомый с ситуацией.
«Что-то не так с ментальным аспектом. Я разговаривал кое с кем — не буду раскрывать свой источник, — кто часто встречался с Трампом на протяжении последних 18 месяцев. И на последних встречах были заметны значительные изменения, связанные с возрастом», — заявил Джонсон эфире YouTube-канала Judging freedom.
По словам экс-аналитика ЦРУ, ухудшение состояния Трампа проявляется в публичном поведении и речи, что свидетельствует о снижении его способности принимать решения по вопросам международного значения. Джонсон подчеркнул, что с президентом стало невозможно заключать сделки, поскольку его действия воспринимаются как несерьезные даже на международной арене. В частности, эксперт отметил, что Трамп не проявляет должной ответственности в вопросах, касающихся вооружения и ситуации на Украине, что вызывает насмешки у других мировых лидеров, в том числе в России.
Ранее Daily Star сообщал, что американского президента Дональда Трампа заподозрили в наличии признаков деменции после его заявления, сделанного на пресс-конференции. В публикации отмечается, что Трамп, по всей видимости, назвал себя «заключенным» и заявил, что ему предстоит провести «много времени» в новом исправительном учреждении, получившем неофициальное название «Аллигаторовый Алькатрас», пишет «Национальная служба новостей».