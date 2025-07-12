В Омске задержали высокопоставленного полицейского

По данным источников KVnews, полковнику полиции инкриминируют получение взяток за «крышевание» подпольных казино. Следователи из Омска и Пятого следственного управления СКР (базируется в Новосибирске) объединили дела в крупное производство; кабинеты для новосибирской группы выделили в омском Следкоме ещё в начале недели.