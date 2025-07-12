В Омске задержали высокопоставленного полицейского

Начальнику шестого отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции омского УМВД Вячеславу Ильину выбрали меру пресечения: дежурный судья Куйбышевского райсуда Юлия Герстнер рассмотрела ходатайство следствия об аресте полковника на два месяца.
По данным источников KVnews, полковнику полиции инкриминируют получение взяток за «крышевание» подпольных казино. Следователи из Омска и Пятого следственного управления СКР (базируется в Новосибирске) объединили дела в крупное производство; кабинеты для новосибирской группы выделили в омском Следкоме ещё в начале недели.
В пресс-службах областных правоохранительных органов комментарии по делу пока не дают. Окончательное решение о мере пресечения суд примет после изучения материалов следствия и доводов защиты.