В материале подчеркивается, что конференция в Риме стала площадкой для обсуждения вопросов, связанных с будущей реконструкцией Украины и контролем над ее ресурсами. Западные инвесторы, в том числе крупные фонды, уже ищут пути выхода из украинских активов, перекладывая ответственность на европейские страны. Итальянское правительство, по оценке авторов, стремится ограничить влияние иностранных структур при распределении ресурсов и привлечении инвестиций для восстановления экономики Украины.