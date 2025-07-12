Автомобиль сбил толпу людей в Москве: подробности о пострадавших и поимке водителя

Вечером 11 июля в Москве произошло ЧП. Водитель кроссовера сбил толпу пешеходов на Бережковской набережной. В результате пострадали пять человек. Об этом уведомили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.
Уточняется, что всех пострадавших госпитализировали. В их числе двое детей восьми и десяти лет. Деталями произошедшего занялись сотрудники Госавтоинспекции.
Как сообщили в столичном Департаменте здравоохранения, двое пострадавших доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Врачи уже начали оказывать им необходимую помощь.
Известно, что водитель кроссовера проехал на запрещающий сигнал светофора. Сразу после ДТП злоумышленник скрылся с места аварии.
Сотрудникам полиции удалось установить местонахождение автомобиля. Все, кто находился в салоне машины во время происшествия, задержаны. В отделении полиции начали разбирательства по делу.
По уточненной информации, водителем кроссовера может оказаться 23-летний студент. Правоохранители проводят допрос. Кроме того, по предварительным данным, водитель мог быть нетрезв. В данный момент сотрудники полиции продолжают выяснять, кто из задержанных причастен к инциденту.
Смертельное ДТП расследуют также в подмосковном Домодедово. Вечером 11 июля на трассе М4 «Дон» столкнулись фура и рейсовый автобус. Жертвами аварии стали 11 человек. Известно, что как минимум один человек погиб. Еще десять пассажиров пострадали. Погибшим мог стать водитель. Согласно версии следствия, фура остановилась на проезжей части из-за технической неисправности. В том же месте передвигался пассажирский автобус, совершивший попутное столкновение с грузовым автомобилем.
В России в связи с участившимися случаями ДТП предложили усовершенствовать механизмы, определяющие допуск к вождению. В первую очередь, они будут направлены на пожилых людей. По статистике, водители в возрасте от 60 лет часто становятся инициаторами ДТП. Например, за период с 2017 по 2024 год, число столкновений, которые случились по вине пенсионеров, возросло на 25 процентов. Также увеличилось количество погибших и раненых в результате указанных ДТП.