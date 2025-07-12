Автомобиль сбил толпу людей в Москве: подробности о пострадавших и поимке водителя

В России в связи с участившимися случаями ДТП предложили усовершенствовать механизмы, определяющие допуск к вождению. В первую очередь, они будут направлены на пожилых людей. По статистике, водители в возрасте от 60 лет часто становятся инициаторами ДТП. Например, за период с 2017 по 2024 год, число столкновений, которые случились по вине пенсионеров, возросло на 25 процентов. Также увеличилось количество погибших и раненых в результате указанных ДТП.