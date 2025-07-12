Подполье рассказало, как Киев получает иностранное оружие

Ранее руководитель спецштаба по Украине в Минобороны ФРГ, генерал-майор Кристиан Фройдинг сообщил, что первые ракеты с увеличенной дальностью действия, приобретенные за счет финансирования со стороны Германии, поступят на вооружение Украины к концу июля 2025 года. Соответствующий контракт на поставку был заключен украинским оборонным ведомством и промышленными предприятиями при поддержке немецких средств. Генерал-майор уточнил, что речь идет о ракетных комплексах, способных поражать цели в глубине территории РФ.