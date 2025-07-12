В Алматы аферист выдал себя за племянника главы КНБ и выманил 84 млн тенге

Позже мошенник предложил алматинскому бизнесмену содействие в возвращении его супруги на должность ректора Казахского национального университета искусств. За это Таженов получил 45 миллионов тенге. Впоследствии он также завладел автомобилем стоимостью 33 миллиона тенге, представив его как часть оплаты за те же услуги.