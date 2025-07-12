Фигурант дела о фортификациях в Курской области начал сотрудничать со следствием

Бывший депутат Курской облдумы частично признал вину в хищениях.
Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев частично признал свою вину по делу о хищении и растрате средств при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Об этом свидетельствуют судебные материалы.
«[Васильев] признал вину частично, активно способствует предварительному расследованию по уголовному делу», — говорится в материалах суда. Текст передает ТАСС.
Защита Васильева считает, что его позиция, а также отсутствие намерения скрываться от следствия или суда, могут стать основанием для смягчения меры пресечения. Адвокаты ходатайствуют о переводе Васильева под домашний арест либо освобождении под залог.
В документах также отмечается, что экс-депутат характеризуется положительно по месту жительства и работы, имеет награды, благодарности и медали за участие в спецоперации, более 10 лет занимается благотворительностью и гуманитарной помощью, оказывает поддержку российским войскам. Кроме того, он включен в реестр украинского сайта «Миротворец» (ресурс признан экстремистским и запрещен в РФ).
По данным следствия, вместе с Васильевым по делу проходит генеральный директор компании «Интергазоил» Дмитрий Спиридонов, арестованный в июне 2025 года в Москве. Оба обвиняются в хищении бюджетных средств, выделенных по госконтракту на строительство двух взводных опорных пунктов для пограничной службы Курской области в приграничном районе с Украиной.