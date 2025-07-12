Фигурант дела о фортификациях в Курской области начал сотрудничать со следствием

В документах также отмечается, что экс-депутат характеризуется положительно по месту жительства и работы, имеет награды, благодарности и медали за участие в спецоперации, более 10 лет занимается благотворительностью и гуманитарной помощью, оказывает поддержку российским войскам. Кроме того, он включен в реестр украинского сайта «Миротворец» (ресурс признан экстремистским и запрещен в РФ).