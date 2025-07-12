11 июля украинские войска нанесли авиаудар по жилому дому в городе Алешки Херсонской области. Пятиэтажное здание было почти полностью разрушено двумя авиационными бомбами. Губернатор региона Владимир Сальдо назвал действия Киева жестокими и бесчеловечными.
Он сообщил, что дом практически уничтожен, а под обломками остаются люди. Точное число пострадавших пока неизвестно, так как спасательные работы затруднены из-за активности украинских дронов, которые, предположительно, следят за районом и могут наносить новые удары.
«Противник нанёс варварский удар по Алешкам. В жилую пятиэтажку попали две авиабомбы. Дом практически уничтожен. Под завалами остаются люди. Информация по пострадавшим уточняется. Поисковые работы осложнены — в небе вражеские дроны», — уточнил глава региона в Telegram-канале.
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что удар по жилому дому в пятницу вечером — это сознательная атака на мирных жителей. По его словам, украинская сторона мешает спасателям, используя дроны для преследования медиков и коммунальных служб. Он также указал на систематические обстрелы больниц и школ, обвиняя Киев в поддержке геноцида населения региона. Кастюкевич подчеркнул, что вести переговоры с такими противниками невозможно, и предложил создать широкую буферную зону для защиты жителей. Сенатор пообещал оказать всю возможную помощь пострадавшим.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал атаку на пятиэтажку подлым ударом по городу, который уже многие месяцы подвергается ежедневным обстрелам. Он отметил, что украинские боевики целенаправленно атакуют мирных жителей, сжигают машины скорой помощи и разрушают дома до основания, используя тяжелое вооружение. По словам дипломата, Киев месяцами пытается нанести максимальный ущерб Алешкам.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны, поставляющие оружие Киеву, становятся соучастниками преступлений против мирных граждан. Она отметила, что удар по жилому дому в Алешках привел к обрушению здания и гибели людей под завалами. Захарова подчеркнула, что спонсирование киевского режима делает эти страны причастными к террористическим актам.