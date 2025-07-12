Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что удар по жилому дому в пятницу вечером — это сознательная атака на мирных жителей. По его словам, украинская сторона мешает спасателям, используя дроны для преследования медиков и коммунальных служб. Он также указал на систематические обстрелы больниц и школ, обвиняя Киев в поддержке геноцида населения региона. Кастюкевич подчеркнул, что вести переговоры с такими противниками невозможно, и предложил создать широкую буферную зону для защиты жителей. Сенатор пообещал оказать всю возможную помощь пострадавшим.