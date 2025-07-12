Смертельный треугольник: родные пары из Новгорода назвали причину убийства

Ревнивый муж не смог простить 25-летней жене измену, пришел к ней на работу и несколько раз ударил ножом. За неделю до трагедии девушка призналась в чувствах к их общему 19-летнему другу. Сестра обвиняемого Полина в разговоре с aif.ru назвала свою версию произошедшего.
Молодой друг увел жену.
Полина рассказала, что в этом году ее 28-летний брат Илья (имя изменено) познакомился с 19-летним Димой (имя изменено). Сначала ребята гуляли вдвоем, а позже к ним присоединилась жена Ильи Даша (имя изменено).
«Они очень хорошо сдружились. И вот с понедельника на вторник на той неделе они гуляли втроем. Илье нужно было на работу на следующий день, и он стал звать Дашу домой. Она не захотела. В итоге Илья ушел, а Даша с его другом поехали следом. Илья был сильно пьян, и жена попросила нового друга избить ее супруга», — рассказала сестра обвиняемого.
Мужчину, по ее словам, Дима избил в подъезде. На шум выбежали соседи — они же вызвали скорую помощь и полицию. Даша после инцидента собрала вещи и ушла жить к новому возлюбленному.
Накануне убийства муж согласился на развод.
За день до трагедии Полина отмечала в клубе день рождения. На праздник пришел и Илья, который сначала веселился вместе со всеми, а потом резко поник.
«Я спросила, что случилось. Он ответил: “Они мне оба написывают, чтобы я оставил Дашу в покое”. После этого он подтвердил, что уже одобрил их развод», — рассказала сестра обвиняемого.
С вечеринки Илья ушел раньше всех — сослался на головную боль. На следующий день он приехал к жене на работу. По словам Полины, ее брат хотел поговорить с супругой — просил ее вернуться и утверждал, что согласен простить измену.
Девушка ответила отказом и заявила, что любит Диму и хочет быть с ним. По версии СК, супруг несколько раз ударил супругу ножом. Она скончалась на месте происшествия.
Обвиняемый раскаивается и не знает, как дальше жить.
Сестра обвиняемого считает, что виной произошедшему сильная любовь Ильи к жене и его ревность. По словам Полины, ее брат раскаивается и не знает, как жить дальше.
«Илья очень сильно раскаивается, он сказал, что не простит этого себе никогда. Он ее очень сильно любил, вот такая у них больная любовь была», — сказала родственница обвиняемого.
Пара была вместе около девяти лет. Через месяц Даша и Илья планировали отпраздновать пять лет со дня свадьбы.
Ранее aif.ru рассказывал, что Илья оставил послание жене и другу в соцсетях в день трагедии.