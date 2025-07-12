Смертельный треугольник: родные пары из Новгорода назвали причину убийства

«Они очень хорошо сдружились. И вот с понедельника на вторник на той неделе они гуляли втроем. Илье нужно было на работу на следующий день, и он стал звать Дашу домой. Она не захотела. В итоге Илья ушел, а Даша с его другом поехали следом. Илья был сильно пьян, и жена попросила нового друга избить ее супруга», — рассказала сестра обвиняемого.