Во Львове, Луцке и Черновцах гремят взрывы, на Украине объявлена воздушная тревога. Карта

Как минимум пять взрывов прозвучали во Львове (архивное фото).
В ночь на 12 июля на Украине была объявлена массовая воздушная тревога. Взрывы прозвучали в нескольких городах, включая Львов, Луцк, Черновцы, Киев, Харьков и другие. В ту же ночь Россия осуществила взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В ответ на действия российской авиации Польша и ее союзники задействовали истребители для патрулирования воздушного пространства. Подробнее о ситуации — в материале URA.RU.
Взрывы в западных областях: Львов, Луцк, Черновцы.
Во Львове зафиксированы масштабные возгорания (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU.
В городах Луцк, Львов и Черновцы на западе Украины прогремело несколько взрывов, об этом сообщило издание «Общественное. Новости». Взрывы во Львове подтвердил мэр Андрей Садовой, в городе также были зафиксированы масштабные пожары. Telegram-канал «Украина Онлайн» писал, что Львов «весь полыхает». По информации телеканала ТСН, ночью в Луцке прозвучало не менее семи взрывов, во Львове — не менее пяти.
Аналогичные инциденты, по данным СМИ и местных жителей, ранее отмечались также в ряде других населенных пунктов региона, включая Хмельницкую область, Ровно, Дубно и Рогатин. В Черновцах взрывы случились во время воздушной тревоги.
Взрывы в центральных и восточных регионах.
В Киеве на фоне воздушной тревоги также зафиксированы взрывы. По данным «Общественное. Новости», серия взрывов произошла и в Харькове. Сирены звучали также в Житомире, Тернополе, Полтаве и Белой Церкви.
Воздушная тревога почти по всей Украине.
В большинстве областей Украины уже отменена воздушная тревогаФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Согласно данным онлайн-карты минцифры Украины, воздушная тревога действовала почти по всей стране, кроме Закарпатской, Одесской и Николаевской областей. В ряде регионов, включая Киев, Волынскую, Львовскую и Харьковскую области, сигналы тревоги действуют до сих пор. Однако в большинстве областей режим тревоги уже отменен, что подтверждается официальным ресурсом оповещения.
Польша подняла истребители в ответ на активность российской авиации.
Telegram-канал «Военный обозреватель» ранее писал, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС с крылатыми ракетами Х-101 взлетели с аэродромов для нанесения ударов по целям на территории Украины. В ответ на активность российской авиации Польша совместно с союзниками подняла в воздух дежурные истребители, об этом сообщил Генштаб вооруженных сил республики в соцсети X.