Во Львове, Луцке и Черновцах гремят взрывы, на Украине объявлена воздушная тревога. Карта

В городах Луцк, Львов и Черновцы на западе Украины прогремело несколько взрывов, об этом сообщило издание «Общественное. Новости». Взрывы во Львове подтвердил мэр Андрей Садовой, в городе также были зафиксированы масштабные пожары. Telegram-канал «Украина Онлайн» писал, что Львов «весь полыхает». По информации телеканала ТСН, ночью в Луцке прозвучало не менее семи взрывов, во Львове — не менее пяти.